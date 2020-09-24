На сайте «Авито» было размещено объявление о продаже ребенка. Об этом сообщает 78.ru.

Некоторое время назад некто разместил в разделе «Животные» на «Авито» объявление о продаже в Санкт-Петербурге ребенка породы американский керл (порода кошек) за 900 миллиардов рублей и опубликовал три фотографии ребенка.

«Барсик — крутой кот, только царапается», — также сказано в объявлении.

В пресс-службе уполномоченной по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной сообщили ТАСС, что обратились в администрацию сайта «Авито» с просьбой незамедлительно удалить это объявление.

Ранее в 2020 году, как сообщал «Рамблер», житель Санкт-Петербурга в воспитательных целях разместил в интернете объявление с предложением отдать ребенка и был оштрафован за это на три тысячи рублей, после того как Митянина обратилась в правоохранительные органы.