Певица справилась со своими страхами и взяла урок по вейкбордингу

30-летняя Рита Дакота увлекается активными видами спорта. После рождения дочери Мии певица старалась прийти в форму, занималась йогой, различными практиками, стретчингом и скайдавингом.

Сейчас Рита освоила новый для себя вид экстремального спорта. Она впервые за 10 лет увлеклась вейкбордингом. По словам артистки, когда-то она получила серьезную травму, катаясь на доске по волнам в Дахабе, и с тех пор жутко боялась повторить этот опыт.

Сейчас Дакота решилась победить страх и прошла испытание, покатавшись на вейкбординге по реке в Москве. Певица показала, как ей удалось покорить стихию на видео.

«Ровно 10 лет назад, участвуя в MTV surfing club в Дахабе, я порвала крестовую связку на левой ноге, вылетев на огромной скорости из креплений вейкборда. С тех пор дикий страх всего, что начинается со слова «вейк» не покидал меня. Первые три попытки встать на вейк сёрф закончились неудачно, но с четвёртой я сказала себе: «Рита, камон, это было 10 лет назад! У тебя точно получится, обещаю, просто перестань бояться». И – вуаля. Вы видите самую первую каталку, историческую»

Рита рассказала поклонникам в Instagram, что готова заниматься серфингом со своим бойрендом Федором Белогаем, который также увлекается экстремальными видами спорта и любит активный отдых.

Фото: @ritadakota