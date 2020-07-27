Компания «Восток-1», базирующаяся в Приморье, вынуждена досрочно остановить промысел.

Причиной послужило то, что государство не возвращает компании изъятые у нее квоты, пишет газета «Ведомости».

Член совета директоров «Восток-1» Александр Передня пояснил, что если квоты, изъятые государством для продажи на аукционах, остаются не востребованными, они возвращаются в промышленный оборот прежним пользователям. Но так как этого не произошло, в июле сняли одно судно с промысла, и до октября такая же участь ждет еще 6 краболовов.

Росрыболовство распределило доли квот, таким образом, что за 45 лотов с правами на вылов сельди, трески, минтая, крабов в казну пойдет 650 млн руб. Стоимость лотов с долями квот на вылов крабов эксперты назвали «космической».

Также в 2020 году большинство отраслей пострадало от пандемии COVID-19, спрос на крабов упал.