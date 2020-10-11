Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения в Крыму, сообщается на сайте правительства.

«Средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера», — говорится в сообщении.

Строительство будет вести Минобороны. После ввода в эксплуатацию объекты передадут в собственность Севастополю.

Проблемы с водой обострились в 2014 году, когда Украина перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей региона. Сейчас около 30 населенных пунктов переведены на водоснабжение по графику или на подвоз воды. Если ситуация не изменится, это грозит локальной гуманитарной катастрофой, говорит крымский журналист, блогер, общественный деятель Александр Горный

Александр Горный, крымский журналист, блогер, общественный деятель:

«По информации Совмина воды хватит в крымских водохранилищах до декабря. Надо понимать, что выделено 5 млрд рублей не только для Крыма как субъекта Федерации, но для всего Крыма, куда включается еще и Севастополь. И насколько я понимаю, большая часть денег уйдет непосредственно именно на Севастополь для решения системной проблемы. То есть для Крыма, мы здесь высчитывали, останется менее 800 млн рублей. Что на эти деньги можно сделать? Все разговоры о том, что будут строить опреснительную станцию, пока тоже остаются на уровне разговоров. И даже если этот процесс начнется, не ранее 2022-2023 годов запустятся эти объекты. Мы надеемся исключительно на то, что будут хорошие, обильные осадки осенью, зимой, и водохранилища пополнят свои резервы. В противном случае мы будем наблюдать медленную гуманитарную локальную катастрофу, в первую очередь в Симферополе, где действительно очень серьезные проблемы с водой».

Власти рассматривают разные варианты решения проблем с водой — от искусственного вызова осадков до строительства первой в России опреснительной установки. Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов относится к ним скептически.

Михаил Болгов, гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов:

«Опреснение нормальной морской черноморской воды обойдется, по словам представителя власти, 86 или 90 рублей за кубометр. Вот вы платите 3 или 5 рублей, а обойдется в 90. Понятно, что это очень дорогое удовольствие для Крыма, и в промышленных масштабах это проблему не решит, но в сумме может снять некую остроту ситуации, хотя бы для минимальной санитарной нормы воды. Вызывание осадков с помощью самолетов — это не то что шарлатанство, но иногда удается сделать, если в облаках вода есть. А если облаков с водой нет, то чего толку летать, керосин жечь, да еще мы должны вызвать эти осадки прямо над водосбором водохранилища, чтобы они не пролились куда-нибудь в лишнюю сторону, что пока представляет весьма сложную научную задачу. Водные ресурсы Крыма очень изменчивы. Мы можем иметь несколько лет много воды, несколько лет мало. Поэтому вопрос заключается в том, где бы ее хранить до следующего дефицитного периода. Поверхностных водохранилищ больше особо там не построишь, поэтому резерв есть — создание подземных хранилищ. Основная проблема — это экономное использование воды и ликвидация потерь, до 50% воды где-то теряется в дырявых трубах. Ну что это? И если мы в этом карьере что-то просверлим, то, возможно, в течение нескольких месяцев мы оттуда извлечем подземную воду. Вопрос заключается в том, а что дальше-то? Мы можем таким образом и загубить этот водозабор, если будем его переэксплуатировать, подтянется соленая вода, минерализованная вода».

Для капитального ремонта водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин из резервного фонда будет выделено еще 870 млн рублей.