Доступен будет только небольшой участок.

Найденную два года назад в Крыму пещеру Таврида откроют для туристов в 2021 году, сообщает «Интерфакс».

«Доступны для посещения будут 575 м. Мы планируем закончить оборудование пещеры к концу 2020 года, соответственно, открытие в проекте — 2021 год», — заявил председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

Фото: Vakhru

Пещеру случайно нашли при строительстве трассы. Общая протяженность всех ее ходов — 1,8 км. Внутри объекта ученые уже находили многочисленные кости животных. Одной из последних находок стали кости двурогого древнего носорога и рог антилопы, которые жили около 2 млн лет назад.