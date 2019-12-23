Экономия автовладельцев и перевозчиков грузов после введения в эксплуатацию автодорожной части Крымского моста составила почти 29 млрд рублей. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

«С бесплатным мостом автовладельцы и перевозчики не потратили на паром 28,8 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

По данным инфоцентра, за 19 месяцев работы автодорожной части моста по нему проехало 8,5 млн машин, в том числе 900 тыс. грузовиков и 110 тыс. автобусов, что в 1,7 раза больше, чем количество пассажиров Керченской паромной переправы с 2015 года (5,1 млн транспортных средств).

Мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь–Новороссийск), и железнодорожного, который является частью линии Багерово–Вышестеблиевская.

Автомобильная часть моста через Керченский пролив заработала в мае 2018 года.

Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым 23 и 24 декабря 2019 года. 30 ноября сообщалось, что большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь и обратно уже проданы. Стоимость билетов начинается от 2966 рублей и в дальнейшем будет варьироваться в зависимости от класса обслуживания и востребованности маршрута.