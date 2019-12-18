Росреестр поставил на государственный кадастровый учет железнодорожную часть Крымского моста. Процедура прошла в ускоренные сроки — всего за несколько часов. Незадолго до этого Ростехнадзор и Росавтодор выдали разрешения на использование транспортного объекта.

25 декабря первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив. Время пути из Москвы в Симферополь составит 33 часа, из Петербурга в Севастополь — 43 с половиной. В июне 2020 года года на полуостров поедут и грузовые составы.

Телеканал "Россия 24" подготовил справку по истории самого длинного моста России и Европы.

19 марта 2014 года Владимир Путин поставил перед министерством транспорта задачу построить мост через Керченский пролив.

Август 2014 года — Владимир Путин утвердил проектную документацию.

Апрель 2015 года — началось возведение временных технических сооружений.

Февраль 2016 года — проект моста прошел экспертизы и получил разрешение на строительство.

Весна 2016 года — началось возведение свайных фундаментов опор моста.

Лето 2017 года — собраны и установлены судоходные арки моста.

Апрель 2018 года — завершена укладка асфальтобетонного покрытия на автодорожной части транспортного перехода.

15 мая 2018 года Владимир Путин официально открыл автодорожную часть моста.

25 июля 2018 года началась укладка рельсовых путей на железнодорожной части моста.

24 марта 2019 года завершена сборка железнодорожных пролетов моста.

23 октября 2019 года начались промежуточные испытания железнодорожного моста.

18 декабря 2019 года Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожного моста.

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