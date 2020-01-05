Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме, пытаясь поставить под сомнение его российский статус. Об этом 5 января сообщает «РИА Новости».

Ранее, 3 января, американский генерал в интервью украинскому изданию «Апостроф» назвал «неприемлемыми» «претензии» Москвы на Крым, поскольку, по его словам, до правления императрицы Екатерины II России «там и близко не было».

«Властям и политикам США пора прекратить множить мифы вокруг Крыма, пытаясь задурманить сознание западного сообщества, ставя под сомнение российский статус полуострова. Всем известно, что Крым — это историческая и неотъемлемая часть России. Крым вернулся в состав России в результате референдума, благодаря которому полуостров не подвергся репрессиям со стороны Киева, а вот сам факт передачи Крыма в состав Украины вызывает много вопросов», — заявил Гемпель, комментируя слова Ходжеса.

Он также отметил, что американский генерал лукавит, говоря о претензиях России на юг Украины.

«На юг Украины Россия не претендует. Донецк и Луганск — это внутренняя проблема Киева. Они фактически ушли из состава Украины по головотяпству киевских властей, которые развязали гражданскую войну», — подчеркнул депутат.

Ранее в этот же день российский сенатор Алексей Пушков также прокомментировал заявление Ходжеса, напомнив, что во времена правления Екатерины II государства Украина вообще не существовало и Крым не мог быть украинским.

Екатерину II в апреле 1783 года подписала высочайший манифест о принятии Крымского полуострова в состав Российской империи.

В состав современной России Крым вернулся в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с РФ.

Киев и ряд западных стран считают полуостров временно оккупированной территорией. Согласно украинским законам, посещать на эту территорию можно только с разрешения Киева. В случае его отсутствия за посещение Крыма ограничивается въезд на Украину.

Москва неоднократно отмечала, что в ходе референдума были соблюдены все международные нормы. Путин также не раз заявлял, что «вопрос Крыма закрыт».