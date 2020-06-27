Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал провокационным заявление украинской стороны об угрозе вторжения российских войск с целью восстановления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что есть угроза применения российских войск для разблокирования водообеспечения Крыма.

«Авторы этих провокационных заявлений даже не осознают, что России дешевле было бы отплатить нашим соседям той же монетой, перекрыв, как предлагали некоторые эксперты, стоки притоков Днепра на границе с Украиной. Но Россия великодушна. На всякого рода блокады, как это делает Киев, она не идёт. Она наращивает сбор воды из крымских рек, открывает новые артезианские скважины, строит мосты и электростанции в ответ на транспортную и энергетическую блокады полуострова, дружелюбно принимает в российском Крыму миллионы украинских туристов», — сказал Mpravda.com Мурадов.

По его словам, киевские «мастера живописи» вновь и вновь рисуют сюрреалистические картины захвата российскими войсками украинских территорий, пытаясь заработать «очередные коврижки у своих западных кураторов».

«Складывается впечатление, что они просто умоляют, чтобы это случилось. И даже предлагают повод — дефицит воды в Крыму и возможность разблокировать Северо-Крымский канал, по которому в Крым из России по Днепру поступала пресная вода», — подчеркнул постпред.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.