Отели на полуострове загружены на 95%.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что с начала июля регион принял 1 млн отдыхающих. Отели на Южном берегу полуострова загружены на 95%. Такой турпоток Аксенов назвал «беспрецедентным».

«Во многих четырех- и пятизвездочных гостиницах продано 100% номеров на июль-август включительно. В среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%. Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь-октябрь продолжают расти», — написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

Также Аксенов заявил, что в регионе увеличивается количество мест, которые готовы принимать туристов. На сегодняшний день речь идет о 727 санаториях.

В основном в Крым туристы добираются автотранспортом по Крымскому мосту (63,1%), чуть более трети прилетели на самолетах (32,1%), на поездах добрались 4,8%.