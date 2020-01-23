Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерег инициаторов марша на Крым от попыток силового прорыва. Ранее с такой инициативой выступил бывший депутат Верховной рады Украины, глава запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров.

«У меня, нет иллюзий, что данная акция соберет значительную массовку. Полный провал и крах политики меджлиса на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности. Не знаю, как политические деятели с Украины, скорее всего, их не будет в первых рядах марша», — цитирует Умерова «РИА Новости» в четверг, 23 января.

Он выразил надежду на то, что эта провокация будет пресекаться правоохранительными органами, а нарушение суверенной границы России — караться арестом.

Умеров отметил, что марш экстремистов задуман, чтобы «бросить на штыки» своих соотечественников. Кроме того, эта акция позволит вернуть вопрос Крыма в информационную повестку как Украины, так и западных стран.

Ранее 23 января сообщалось, что Чубаров анонсировал марш на Крым 2 мая. Он заявил, что его цель — предоставление возможности международным организациям «выступить в защиту территориальной целостности Украины».

В декабре 2019 года член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Эскендер Билялов назвал планы о проведении марша провокацией.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей выступили за воссоединение с Россией. Западные страны не признали итоги референдума и ввели против России экономические санкции.