Обращение президента Украина Владимира Зеленского к крымским татарам в его новогодней речи стало комичной ситуацией. Об этом заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Он призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе Российской Федерации, сообщает 2 января «РИА Новости».

«Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке», — сказал Умеров.

Он также отметил заключение Зеленского, что крымчане — украинцы.

«Мы — частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году», — добавил он.

По словам Умерова, фразу на крымско-татарском следовало адресовать не крымчанам, а лидерам организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ), сбежавшим из Крыма после воссоединения с Россией, добавляет «Федеральное агентство новостей».

В декабре российский сенатор Алексей Пушков назвал комедией решение президента Украины Владимира Зеленского лишить Севастополь особого статуса. Из украинской Конституции необходимо полностью убрать упоминание об этом городе, потому что он не имеет к Украине отношения, отметил парламентарий.