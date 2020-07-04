Власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Ранее украинские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, не признавала и не признает «незаконную аннексию Крыма». По его словам, эта принципиальная позиция никогда не изменится. Заявление сделано на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в рамках его рабочего визита в Турцию.

«Ничто не вечно под луной, сказал один из классиков. Мевлют Чавушоглу, заявляя, что Турция никогда не признает Крым частью России, чересчур сильно переигрывает. Хочу напомнить, что его должность назначаемая избираемым президентом. И если позиция нынешней власти более категорична, то мы, крымчане, не торопясь подождем правительство, способное более адекватно оценивать международную обстановку. Нам торопиться некуда, мы дома и надолго», — сказал Mpravda.com Умеров.

По его словам, отказ признавать российский статус полуострова может нанести урон экономике Турции.

«Я думаю, турецкие политики помнят, насколько глубоко они зависимы от российского турпотока, российского рынка сельскохозяйственной и энергетической продукции», — подчеркнул собеседник агентства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».