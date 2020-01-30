Фотографии, на которых сотрудницы городского совета Керчи и депутат парламента Крыма поздравили ветеранов с днем снятия блокады Ленинграда, вызвали осуждение в соцсетях. Одна из участниц мероприятия заявила радиостанции «Говорит Москва», что удивлена такой реакции.

Негативную реакцию у пользователей соцсетей и политиков вызвал контраст роскошных шуб чиновниц и домашней одежды ветеранов, а также сами подарки — «батоны хлеба».

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В свою очередь пресс-секретарь горсовета и участник мероприятия Диана Ушакова заявила, что негативные комментарии вызвали у нее удивление.

«А что надо было сделать людям? 11 человек [блокадников], мы заходили и уделяли буквально пять минут ветерану, поздравляли и узнавали какие у него проблемы. (…) Почему такой негатив со стороны наших людей — вообще непонятно», — отметила она.

Ушакова также заявила, что дарили не хлеб, а особые, сделанные вручную пироги.

«Все это раскрутили как будто это какие-то подачки нищенские. Это не хлеб, это караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем! К нам специально обратилась татарская община нашего города, они хотели поучаствовать. Они и испекли пироги», — отметила она.

«Рамблер» писал, что ранее резонанс вызвала появившаяся в Сети видеозапись, где занимавшая пост начальника отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора Александра Позднякова при помощи нецензурной лексики призывала молодежь усиленно работать.

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