Житель Крыма и его 15-летний пасынок обвиняются в изнасиловании 10-летней родственницы, сообщили в ГСУ СКР по региону.

По информации ведомства, отчим и старший брат с 2014 по май 2020 года совершали в отношении девочки преступления сексуального характера, держа ее в страхе.

Сама малышка призналась, что пыталась рассказать матери о насилии, однако женщина сейчас этот факт категорически отрицает, уточнили в следствии. В настоящее время отчим и старший брат заключены под стражу, а пострадавший ребенок находится у родственников.

Как рассказали в Следственном комитете, еще двое детей – мальчики 12 и 8 лет – изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр.

Кроме того, возбуждено дело по статье УК РФ против должностных лиц социальной службы, которых подозревают в халатности, повлекшей насилие в отношении ребенка.