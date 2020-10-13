Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал украинских политиков перестать воспринимать крымчан как крепостных холопов, которых можно в любой момент вернуть или выменять.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил Би-би-си, что может достичь мирного соглашения с Россией, которое поможет вернуть Крым и Донбасс. Но для этого, по его словам, нужна помощь всего мира. Зеленский также заявил, что если не удастся решить этот вопрос, то он готов оставить пост президента. В свою очередь бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на своей странице в Facebook заявил, что Украина вернет Крым, если не при нынешнем руководстве России, так при следующем.

«Пора уже им осознать, что крымчане — это не крепостные холопы, которых можно вернуть, когда вздумается, или выменять», — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, крымский народ сознательно на референдуме принял обдуманное решение вернуться на свою историческую родину в Россию.

«Крымчанам, полагаю, да и не только крымчанам, просто неинтересны фантазии украинских политиков, которые не поддаются хоть какой-то малейшей логике», — подчеркнул Гемпель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя интервью Зеленского, заявил, что главное — урегулировать проблему Донбасса, а «проблемы Крыма не существует, и она не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами». Он добавил, что Россия прикладывала «и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока».