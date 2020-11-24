Бурение новых скважин не решит проблему дефицита воды в Крыму. Об этом специалист по геоинформационным системам Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон заявил изданию «Крым. Реалии».

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины прекратили подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова. В начале сентября 2020-го в Крыму возник дефицит воды и были введены ограничения водоснабжения из-за этого.

В середине октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Крыму и Севастополю будет выделено более пяти миллиардов рублей на решение проблемы водоснабжения: почти пять миллиардов — на строительство новых объектов водоснабжения, более 870 миллионов — на капитальный ремонт находящихся в аварийном состоянии сетей водоснабжения и разработку дополнительных скважин.

Во второй половине октября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что до конца года Росгеология планирует пробурить на полуострове 30 новых скважин.

«Ставка на новые скважины — это, конечно же, путь в никуда», — заявил живущий в Крыму Гапон.

По его словам, скважины решат проблему дефицита воды лишь на небольшой период времени — месяцы, в некоторых случаях годы, — но являются временным решением, потому что будут регулярно исчерпывать себя, их будет становиться все меньше и меньше. По этой причине специалист призвал к изменению отношения к водным ресурсам в Крыму.

В сентябре географ Геннадий Самохин высказал мнение, что первой задачей в ситуации дефицита воды в Крыму является рациональное использование имеющейся воды, второй — направление к потребителям неиспользуемой воды из природных водоемов, а третьей — очищение и использование сточных вод.