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Крым решили уберечь от туристов во время пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции, передает РИА Новости.

Аксенов поручил министерству курортов и туризма республики не принимать действий по наращиванию туристического потока в апреле. По мнению главы региона, наплыв гостей на полуостров сможет способствовать распространению инфекции и поставить под угрозу весь туристический сезон.

«Небольшие деньги, полученные в виде налогов от отрасли, повлекут расходы по поиску контактировавших с заболевшими, если такие появятся», — отметил Сергей Аксенов.

Ранее стало известно о шести новых случаях заражения коронавирусом в Крыму. Общее количество заболевших достигло семи. Всего в России зафиксировано 658 случая инфицирования.

16 марта сообщалось, что крымские власти решили закрыть российско-украинскую границу на территории полуострова.

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