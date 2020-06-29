Тестирование оставили для работников гостиниц и санаториев.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что у туристов не будут просить справки об отсутствии коронавируса.

«Никакие справки для въезда в Крым не нужны. По-прежнему остается термометрия в аэропорту, выборочная термометрия на Крымском мосту и на вокзале», — цитирует Волченко РИА «Новости».

Он отметил, что справки с отрицательным результатом теста на коронавирус не нужны ни для размещения в гостиницах, ни для лечения в санаториях. Тестирование выборочно проходят сотрудники учреждений отдыха, порядок определяет главный санитарный врач республики.

Дистанцию в 1,5 м туристов просят соблюдать на пляже, в очередях в кабинки для переодевания, торговые объекты и санитарные зоны. В общественных местах сохраняется масочный режим. На пляжах можно ходить без масок.