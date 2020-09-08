Мнение о самых грязных «крымских мифах современности» жителя Феодосии.

— …всё не так однозначно, — писали они.

Что ж, к счастью, давно прошло время бесконечных «крымчанок, дочерей офицеров», которые на поверку оказывались любовниками херсонских шашлычников.

Да, прошло время их потрясающих, леденящих кровь историй о «голосовании под дулами автоматов», об избиении бабушек за стакан семечек, о невозможности постройки моста, о «солдатских сапогах, попирающих свободу жителей полуострова», о поедании христианских младенцев и о прочих ужасах российской «оккупации Крыма».

Казалось бы, сегодня уже трудно заставить нормального, здравомыслящего человека поверить в реальность подобных историй. Однако ж, и теперь находятся желающие подвизаться на ниве абсурда во имя запугивания и лжи. Имя им — блогеры. На легион, пожалуй, не наберётся, но… в общем, люди стараются.

Не будем в тысячный раз писать о политике и о «блестящих» перспективах развития Крыма в условия бандеровской Украины. Потолкуем лучше об очень простых, понятных, близких каждому бытовых вещах.

Я вам не скажу за весь полуостров, однако, на примере моей родной Феодосии, города среднестатистического во многих отношениях, попробую опровергнуть некоторые, на мой взгляд, идиотские утверждения.

В Крыму нет воды. Скоро мы все умрём.

Нет. Пока не умрём. Вода есть. Повторюсь — ситуация может разниться от района к району, но в Фео подача воды — непрерывна. Да, бывают аварии на ветхой, не меняемой уже по 30-40 лет линии. Это, конечно, нервирует, но, как правило, устраняются неполадки довольно быстро.

Насколько мне известно, есть трудности в Симферополе, в огромном мегаполисе, по крымским меркам.

А) Пляжи — пусты. Сезон безнадёжно сорван.

Б) Пляжи невероятно переполнены. Всё плохо. Люди недовольны.

В обоих случаях утверждается, что берег не оборудован, повсюду горы мусора. Грязь. Никаких удобств.

Конечно, нет. За последние годы количество оборудованных пляжей с навесами, шатрами, зонтиками, шезлонгами, душевыми, кафе, массажами, зонами wi-fi, детскими площадками и кучей развлечений существенно увеличилось. Правила предоставления услуг — ужесточились. Песок и галька ежедневно едва ли не просеиваются.

Существуют пляжи загородные, не тронутые цивилизацией. Их, к сожалению многих любителей «дикого» отдыха, становится всё меньше.

Дорог нет. ДТП — ежесекундно. Смертность жуткая.

Неправда. Даже без упоминания трассы Таврида, дороги принимают совершенно восхитительный вид. Полотно, разметка, отбойники, развязки, переходы и, да, конечно, камеры. А что поделать?

Бьются, конечно. Но, пожалуй, не более, чем везде.

Послушайте, не имею намерения писать идеалистические картины. Проблем в Крыму, несомненно, хватает, как и во всех регионах, но когда в сотый раз натыкаешься на откровенный бред — оторопь же берёт.