В четверг, 6 августа, без воды осталось большинство районов Симферополя. Сухие краны в пригородных жилых массивах и окрестных селах. Речь идет о сотнях тысяч человек. По официальному сообщению, водоснабжение столицы РК ограничено «в связи с производством аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях». Дело хорошее, но почему только в центре города отключены сразу несколько десятков самых густонаселенных микрорайонов?

Власти объявили график и адреса подвоза воды с указанием времени подхода каждой автоцистерны. Так, одна из цистерн прибудет на улицу Севастопольская, 243, к автостанции «Западная». Именно отсюда местный народ и курортники разъезжаются на побережье от Севастополя и Бахчисарая до знаменитых пляжей Николаевки. Однако какой отдых, если надо хватать пластиковые баклажки и бежать в очередь за водой.

Многие симферопольцы убеждены, что нынешние события — на самом деле последняя репетиция к общегородскому режиму ЧС. Как известно, подобные планы появились у горадминистрации еще полтора месяца назад. Тогда казалось, что Симферопольское водохранилище высохнет полностью. Но внезапно грянул спасительный, небывало щедрый июньский ливень. За одни сутки в крымской столице выпала половина месячной нормы осадков. «Это впервые за последнее, особенно засушливое полугодие. Симферополь за несколько часов — рекордные 30 мм осадков!.. Потоки воды текли по улицам, и уровень реки Салгир наконец-то поднялся», — откровенно радовалась начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Очень сильные дожди прошли также на всей территории республики. Сергей Аксенов поспешил сообщить, что теперь воды хватит до осени и объявлять ЧС не нужно. Мол, нас спасает погода, угроза «обезвоживания» для большинства районов временно снята.

До сих пор считалось, что серьезные проблемы с водоснабжением испытывает только север Крыма. Там засушливые степи, солончаки и кошмарная пустота Северо-Крымского канала, седьмой год перекрытого бандеровцами. Увы, к августу безводье реально докатилось до самого сердца солнечного полуострова. Вот по-настоящему тревожные новости последних дней. Из-за полного отсутствия воды режим ЧС введен на территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района. Расстояние между Симферополем и пригородным селом Мирное — чуть больше 30 км. То есть, беда уже стучится в двери столицы республики.

Пересохли скважины, которые обеспечивали жителей Мирного. По информации руководителя местного муниципального предприятия Евгения Гудимы, без воды осталось около двух тысяч человек. «Впервые такое, что вода в наших скважинах закончилась, просто ушла, — разводит руками глава администрации поселения Наталья Лапшина.

Для Мирного экстренно планируют строить новый трубопровод от магистрального городского трубопровода Симферополя. Впрочем, само Симферопольское водохранилище вновь достигло критической отметки пересыхания. За прошедший месяц инженерные отряды Минобороны России проложили сюда трубопровод из Тайганского водохранилища на востоке полуострова. Хотя там тоже меньше трети запаса.

Тем временем жалуются на дефицит воды жители села Черноречье под Севастополем. В колодцах видно дно, насосы качают грязную жижу. 4 августа на место событий прибыл вице-губернатор города русской славы Владимир Базаров. Ведь это не простое село. Рядом Чернореченское водохранилище — главный и практически единственный источник поступления воды в севастопольские коммунальные сети. Если пересыхают колодцы самого Черноречья — значит, беда грозит всему Севастополю.

В тяжелые дни середины июня Сергей Аксенов сообщил, что Росгидромет направит в Крым самолет, способный увеличить количество осадков из дождевых облаков.

»Любые тучи, которые будут заходить на территорию Симферополя, будут подвергаться обработке», — заявлял глава Крыма.

8 июля прошла информация, что власти полуострова заключили договор на 50 млн рублей, в рамках которого летающая московская метеостанция начнет производить обстрел облаков. По словам Аксенова, регион ожидал увеличения выпадения осадков на 30%. Пока результаты близки к нулю.

На днях Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации РК объявил тендер на выполнение авиационных работ по искусственному привлечению осадков «для увеличения притока воды в водные объекты республики». Соответствующий лот стоимостью 25,5 млн рублей опубликован на сайте госзакупок. Из небес попытаются выжать последние капли?

Судя по данным республиканского гидрометцентра, за весь прошедший месяц в Крыму осадки носили преимущественно кратковременной характер и никак не улучшили общую водную ситуацию. Наоборот, объем водохранилищ естественного cтока продолжал сокращаться. Чтобы убедиться, достаточно посмотреть на жалкие лужи вместо Белогорского водохранилища или старинного озера Эгиз-Оба в Бахчисарае. Озеро наполняет река Кача, но речка высохла. На грани пересыхания здешние реки Альма и Черная. Синоптики подсчитали — к началу августа общий суммарный запас воды в водохранилищах полуострова составил 74,86 млн кубометров. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года запас был 163,69 млн кубометров.

На минувшей неделе Общероссийский народный фронт попросил своих региональных экспертов оказать помощь для составления актуальной картины региональных проблем по стране. Из Москвы разлетелись мейлы с единственным вопросом — укажите самую актуальную проблему жителей вашего региона на сегодняшний день, о которой необходимо узнать президенту РФ — лидеру ОНФ.

Не сговариваясь, крымские «фронтовики» отправили в штаб ОНФ практически один и тот же вопрос: «Жители Крыма ждут четкой и ясной программы водообеспечения. Не мифические прожекты каких-то академиков, а точная констатация ситуации и действия по пунктам — от первого лица.

С водой совсем плохо. Люди видят: скважины стремительно солонеют, водохранилища на 3/4 пусты. Мы пережили энергетический блэкаут, потому готовы к режиму экономии, к жестким ограничениям. Однако сейчас свое слово должен сказать Путин».