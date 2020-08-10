Выборы президента Белоруссии прошли в соответствии с законом, серьезных нарушений не зафиксировано, сказал Mpravda.com координатор делегации Парламентского собрания Союзного государства Владимир Круглый.

«Выборы прошли. Никаких сомнений в их соответствии Конституции республики и избирательного законодательства нет», — сказал Круглый.

По его словам, выборы прошли очень организовано в спокойной обстановке. Серьезных нарушений не было, были мелкие замечания по санитарно-эпидемиологическому режиму», — сказал Круглый.

Он отметил, что члены делегации были в Минске и в близлежащих районах.

«Люди совершенно спокойно голосовали, праздничное настроение. Меры противоэпидемиологические соблюдались. Голосование было активное во время всего дня», — сказал он.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте — Светлана Тихановская с 6,8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.