Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) при поддержке Major League Hacking провело онлайн-хакатон для поиска решений для борьбы с пандемией коронавируса. Двухдневный марафон завершился в воскресенье, 19 апреля.

К участию в рамках проекта Local Hack Day были приглашены школьники и студенты из разных сфер: программирование, инженерия, биология, химия, гуманитарные предметы. Участвовать можно было как в команде, так и индивидуально.

Задачей участников было найти и разработать технологические решения для нового средства индивидуальной респираторной защиты, модель прогнозирования распространения инфекции, создать сервис фильтрации фейковых новостей о COVID-19 и игру для обучения правильному поведению в период эпидемии, а также провести биоинформатический анализ генома SARS-CoV-2 и предложить другие решения для борьбы с коронавирусом.

Проводился марафон на специальной игровой платформе, в рамках которой участники могли взаимодействовать между собой на протяжении всего мероприятия.

«Подготовка и участие в этом хакатоне не только помогут школьникам и студентам с пользой провести вынужденные каникулы, но и позволят нам выявить перспективные технологические команды, способные решать задачи на новых рынках», — отмечала руководитель проекта «Практики будущего» Кружкового движения НТИ Мария Рачинская.

Онлайн-хакатон стал одним из инструментов отбора молодежных команд на интенсив «Остров Кружкового движения» с акселерацией и подготовкой продуктов к выводу на B2C-рынок, в финал конкурса «Цифровой прорыв» и других федеральных проектов.

Кружковое движение НТИ — всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена «дорожная карта» Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».