Обычно носовое кровотечение не опасно и проходит само. Но когда кровь из носа появляется часто и без очевидной причины — это должно насторожить.

Причины кровотечения из носа

Кровеносные сосуды внутри носа тонкие, их легко повредить. Чаще источник кровотечения находится в одной из половин носа.

Кровотечение возникает из-за сильного высмаркивания, сухости и ковыряния в носу. Причиной может быть травма, хирургическое вмешательство, новообразование, инфекция. Также носовые кровотечения бывают при геморрагических диатезах — это группа заболеваний с поражением системы свертывания крови.

Обычно кровотечение начинается внезапно или при высмаркивании, чихании в виде небольших сгустков. В зависимости от причин возникновения, проходит само либо продолжается длительное время.

Как остановить

Чтобы остановить кровотечение из носа:

— надо сидеть или стоять прямо, но не ложиться: это снижает кровяное давление в кровеносных сосудах носа и препятствует кровотечению;

— зажать нос чуть выше ноздрей на 10–15 минут;

— наклониться вперед и дышать через рот — так кровь попадет в нос, а не в заднюю часть горла;

— положить пакет со льдом на переносицу.

Насколько опасно носовое кровотечение

Частые или сильные носовые кровотечения указывают на проблемы со здоровьем — обычно это высокое кровяное давление или нарушение свертываемости крови. Сильное кровотечение в течение длительного периода времени также может привести к анемии.

Когда идти к врачу

Надо обратиться к врачу, если:

• у ребенка до двух лет кровотечение из носа;

• есть симптомы анемии — учащенное сердцебиение, одышка и бледность кожи;

• человек принимает разжижающие кровь лекарства, например варфарин;

• есть нарушения свертываемости крови — гемофилия.

Если врач подозревает, что носовое кровотечение связано с серьезной проблемой — направляет к лору для обследования.

Когда нужна неотложная помощь

Неотложная медицинская помощь нужна, если:

• кровотечение из носа после серьезной травмы, например автомобильной аварии;

• кровотечение с большими потерями крови;

• есть проблемы с дыханием;

• кровотечение длится дольше 20 минут.

Профилактика кровотечений из носа

Чтобы предотвратить носовое кровотечение, надо:

• не ковырять в носу;

• осторожно высмаркиваться;

• включать увлажнитель дома;

• с осторожностью использовать носовые противоотечные средства.