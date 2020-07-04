Обычно носовое кровотечение не опасно и проходит само. Но когда кровь из носа появляется часто и без очевидной причины — это должно насторожить.
Причины кровотечения из носа
Кровеносные сосуды внутри носа тонкие, их легко повредить. Чаще источник кровотечения находится в одной из половин носа.
Кровотечение возникает из-за сильного высмаркивания, сухости и ковыряния в носу. Причиной может быть травма, хирургическое вмешательство, новообразование, инфекция. Также носовые кровотечения бывают при геморрагических диатезах — это группа заболеваний с поражением системы свертывания крови.
Обычно кровотечение начинается внезапно или при высмаркивании, чихании в виде небольших сгустков. В зависимости от причин возникновения, проходит само либо продолжается длительное время.
Как остановить
Чтобы остановить кровотечение из носа:
— надо сидеть или стоять прямо, но не ложиться: это снижает кровяное давление в кровеносных сосудах носа и препятствует кровотечению;
— зажать нос чуть выше ноздрей на 10–15 минут;
— наклониться вперед и дышать через рот — так кровь попадет в нос, а не в заднюю часть горла;
— положить пакет со льдом на переносицу.
Насколько опасно носовое кровотечение
Частые или сильные носовые кровотечения указывают на проблемы со здоровьем — обычно это высокое кровяное давление или нарушение свертываемости крови. Сильное кровотечение в течение длительного периода времени также может привести к анемии.
Когда идти к врачу
Надо обратиться к врачу, если:
• у ребенка до двух лет кровотечение из носа;
• есть симптомы анемии — учащенное сердцебиение, одышка и бледность кожи;
• человек принимает разжижающие кровь лекарства, например варфарин;
• есть нарушения свертываемости крови — гемофилия.
Если врач подозревает, что носовое кровотечение связано с серьезной проблемой — направляет к лору для обследования.
Когда нужна неотложная помощь
Неотложная медицинская помощь нужна, если:
• кровотечение из носа после серьезной травмы, например автомобильной аварии;
• кровотечение с большими потерями крови;
• есть проблемы с дыханием;
• кровотечение длится дольше 20 минут.
Профилактика кровотечений из носа
Чтобы предотвратить носовое кровотечение, надо:
• не ковырять в носу;
• осторожно высмаркиваться;
• включать увлажнитель дома;
• с осторожностью использовать носовые противоотечные средства.