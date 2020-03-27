На индийском рынке Kia Seltos доступен с полуторалитровым «атмосферником», а также бензиновым турбодвигателем объемом 1,4 литра и 1,5-литровым дизелем. В качестве трансмиссии предлагается пятиступенчатая МКПП, 6АКПП и преселективная роботизированная коробка передач.

Напомним, сейчас в России автомобиль продается лишь в исполнении с 2,0-литровым 149-сильным атмосферным двигателем и вариатором по цене от 1 349 900 рублей. Самые бюджетные версии кроссовера, оснащенные базовым двигателем объемом 1,6 литра, появятся у дилеров только летом текущего года.

Kia Seltos с 1,6-литровым 121-сильным атмосферным двигателем предложат в 4 комплектациях: Classic и Comfort (для них предусмотрена «механика»), а также Luxe и Style (только «автомат»).

«Стоимость новинки в базовом исполнении Classic составляет 1 054 900 рублей (с учетом акций). В арсенале такого паркетника значатся: дисковые тормоза, ABS, ESP, ассистент при старте на подъеме, датчики давления в шинах, иммобилайзер, мультируль, информационно-развлекательный комплекс с монохромным дисплеем на 3,8 дюйма, электростеклоподъемники, один порт USB, 6 динамиков, кондиционер с ручным управлением, галогенная оптика, бортовой компьютер с экраном на 3,5 дюйма на «приборке» и стальные колесные диски на 16 дюймов», — сообщает издание «Новые автомобили».

Топовый Kia Seltos, который комплектуется турбодвигателем объемом 1,6 литра с отдачей 177 л.с., «роботом» и системой полного привода, оценили в 1 999 900 рублей. В арсенале такого SUV значатся: светодиодная головная оптика, адаптивный круиз-контроль, различные электронные системы безопасности и помощи водителю, доступ в салон без ключа, аудиосистема BOSE, отделка салона кожей и многое другое.