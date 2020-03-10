Напомним, Tiggo 7 Pro существенно отличается от стандартного Tiggo 7, как внешне, так и с технической точки зрения. Новинка получила массивную радиаторную решетку, переработанную, более узкую головную оптику, стильную «парящую» крышу в духе Lexus RX, а также задние фонари, объединенные в моноблок, как у флагманского Chery Tiggo 8.

«В салоне модели появилась иная передняя панель, гигантский экран мультимедиа, виртуальная приборка, сенсорный блок управления климатической системой и расширенная центральная консоль с электронным джойстиком селектора КПП», — сообщает издание «Новые автомобили».

Chery Tiggo 7 с приставкой Pro длиной 4 500 мм, шириной 1 842 мм, высотой 1 746 мм, с колесной базой 2 670 мм теперь оснащается 1,6-литровым 197-сильным турбомотором TGDI из линейки Acteco третьей генерации. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией Getrag. Привод — передний.

В арсенале Tiggo 7 Pro значатся: система стабилизации, двухзонный климат-контроль, электронный ручной тормоз, камеры кругового видеообзора, панорамная крыша, кожаная отделка интерьера, а также интеллектуальный круиз-контроль и система автоматического торможения.

Цены на Chery Tiggo 7 Pro варьируются от 118 900 до 141 900 юаней (от 1 156 000 до 1 380 000 рублей). Напомним, дореформенный Tiggo 7 в России стоит от 999 000 рублей.