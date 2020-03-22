Как сообщает портал Mpravda.com со ссылкой на Indianautosblog, с августа по февраль только на индийском рынке было реализовано более 75 тысяч таких паркетников. Отметим, что Hyundai Creta за аналогичный период времени разошелся тиражом в 47 тысяч единиц, а Renault Duster — всего 8 тысяч штук. В России новинка появилась только 3 марта, и пока нет данных по статистике продаж, но интерес к модели — колоссальный.

«В настоящее время на российском рынке автомобиль доступен лишь с 2,0-литровым 149-сильным атмосферным двигателем в паре с вариатором по цене от 1 349 900 рублей. Самые бюджетные версии кроссовера, оснащенные базовым двигателем объемом 1,6 литра, появятся у дилеров летом текущего года», — сообщает издание «Новые автомобили».

В качестве трансмиссии для 1,6-литрового ДВС предлагается 6МКПП или 6АКПП. Kia Seltos с 121-сильным атмосферным двигателем предложат в 4 комплектациях: Classic и Comfort (для них предусмотрена «механика»), а также Luxe и Style (только «автомат»).

Стоимость новинки в базовом исполнении Classic составляет 1 054 900 рублей (с учетом акций). В арсенале такого паркетника значатся: дисковые тормоза, ABS, ESP, ассистент при старте на подъеме, датчики давления в шинах, иммобилайзер, мультируль, информационно-развлекательный комплекс с монохромным дисплеем на 3,8 дюйма, электростеклоподъемники, один порт USB, 6 динамиков, кондиционер с ручным управлением, галогенная оптика, бортовой компьютер с экраном на 3,5 дюйма на «приборке» и стальные колесные диски на 16 дюймов.

Топовый Kia Seltos, который комплектуется турбодвигателем объемом 1,6 литра с отдачей 177 л.с., «роботом» и системой полного привода, оценили в 1 999 900 рублей. В арсенале такого SUV значатся: светодиодная головная оптика, адаптивный круиз-контроль, различные электронные системы безопасности и помощи водителю, доступ в салон без ключа, аудиосистема BOSE, отделка салона кожей и многое другое.