Молодой человек 18 лет погиб при нападении крокодила в индийском штате Уттар-Прадеш, когда, по совету жреца, переплывал реку после индуистского ритуала «хома», сообщает администрация заповедника Санджай Патак.

Ритуал «хома», более известный как «яджна», представляет собой жертвоприношение огню зерна, топленого масла, молока, благовоний или семян для защиты от плохого влияния, достижения хорошего здоровья или успеха в каком-либо деле. Зачастую этот ритуал проводится на свадьбах в Индии.

Как сообщают представители заповедника, крокодил затащил юношу на глубину. Члены семьи сообщили о происшествии в администрацию заповедника, после чего началась спасательная операция, которая продолжалась до захода солнца. Тело юноши было найдено на следующий день в двух километрах ниже по течению с глубокими ранами на шее и плече.

«Мы неоднократно сообщали местным жителям о присутствии крокодилов в реке, но они продолжают заходить в воду для купания и ритуалов. (Денежная) компенсация в данном случае крайне маловероятна, так как инцидент произошел в зоне заповедника. Департамент доходов будет решать, присудить или нет компенсацию в соответствии с законом штата о бедствиях», — сказал заместитель директора заповедника Санджай Патак.