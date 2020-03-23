Как отмечает Леонид Голованов, заместитель главного редактора журнала «Авторевю», «ориентир спроса» постепенно переместится в сторону более бюджетных автомобилей и машин, требующих минимальных затрат на обслуживание. К их числу можно отнести легковые транспортные средства B-класса. «Вырастет цена не только на сами авто, но также на комплектующие на них и ТО в сервисах. На вторичке тоже произойдет подорожание машин вслед за увеличением стоимости на новые транспортные средства», — заявил автоэксперт.

Виктор Похмелкин, председатель Общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России», тоже придерживается мнения о том, что спрос на рынке подержанных транспортных средств упадет. Он отмечает, что машины с пробегом, хоть и стоят дешевле новых, тем не менее, их эксплуатация требует определенных финансовых вложений, в том числе, на ремонт.

Как сообщает портал Mpravda.com, многие семьи из РФ постепенно откажутся от личных автомобилей, другие отложат покупку новой машины «на потом» или сделают выбор в пользу моделей классом ниже, чем хотели прежде.

Независимый эксперт Сергей Асланян подчеркивает, что рассматривать кризис в качестве единственной причины подорожания машин неверно, так как важную роль играет еще и «стандартный» ежеквартальный рост цен. С течением времени растут цены на все, ничего не дешевеет. И иногда прайсы пересматриваются «беспричинно», а иногда для этого есть веский повод. Например, сейчас закономерно происходит «пересылка» на курс валют и пандемию коронавируса. Но, по мнению эксперта, даже если бы этих факторов не было, стоимость автомобилей все равно бы увеличилась.