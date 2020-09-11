Мир может начать скатываться в новую депрессию уже в течение осени этого года, считает известный российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «День ТВ».

Главным признаком надвигающегося суперкризиса эксперт называет неотвратимый крах мировой долларовой системы, которые фактически доживает свои последние годы. Сохранить нынешний порядок дел уже не удастся, считает Катасонов. Итогом краха американских денег должно стать падением самих США с экономического и геополитического Олимпа, на котором эта сверхдержава находилась как минимум с момента окончания Второй мировой войны.

После этого начнётся тотальное переустройство мира, зачатки которого мы увидим уже этой осенью. Срыв в новую депрессию может произойти в ближайшие месяцы, полагает Катасонов. Если доллар продолжит слабеть, то от ненадёжной и не оправдавшей своего статуса в качестве самой стойкой валюты-убежища начнут отворачиваться сначала крупные институциональные игроки, а затем в соответствии с принципом домина от резанной зелёной бумаги захотят избавиться самые обычные люди.

К таком резкому повороту событий человечество в его нынешнем состоянии явно не готово. Ещё даже не начали себя проявлять последствия коронакризиса, как на подходе уже новая гораздо более страшная для современного мироустройства проблема. Таким образом, как считает Катасонов, грядущий кризис приведёт мир к хаосу. На нормализацию всех общественных процессом может уйти от нескольких лет до десятилетий, отмечает эксперт.