Софья Мельничук. Трансатлантическое партнерство снова проходит испытание на прочность. На этот раз вызов внутренний: союзники США и Германия намерены ввести взаимные санкции из-за российского газопровода. Ангела Меркель сомневается в желании американцев оставаться лидерами и призывает Евросоюз сплотиться для конструктивного диалога с Россией. Поможет ли это Москве, разбиралось Mpravda.com.

Санкции для союзника

Ограничительные меры США — посягательство на суверенитет ЕС и европейскую энергетическую безопасность. Так в немецком МИД отреагировали на известия о готовящихся против Берлина санкциях из-за «Северного потока — 2».

Законопроект ПИИСКА (Protecting Europe’s Energy Security Clarification Act of 2020) в американский сенат внесли представители обеих партий. Если документ примут, он дополнит прошлогодний ПИИСА, из-за которого прекратили строить газопровод, и завершение проекта затянулось.

«Северный поток — 2», по мнению сенаторов, угрожает энергетической безопасности Европы и самим США. Новые санкции коснутся не только компаний, прокладывающих трубопровод, но и тех, кто оказывает юридические, сертификационные, портовые или страховые услуги. Тем временем в нижней палате представили смягченный вариант законопроекта.

Конгрессмены еще ничего не одобрили, президент Трамп документ не подписал. Но в Берлине уже «с сожалением ознакомились» с инициативой и выступили с ответом.

«Правительство Германии давно считает, что санкции с экстерриториальными последствиями противоречат международному праву и не способствуют развитию международного сотрудничества», — высказался министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

Как пишет агентство Bloomberg, немецкие власти обеспокоены тем, что новые ограничения ударят по компаниям, банкам и правительственным организациям Европы. Вмешательство США в европейские энергетические дела вынуждает подготовить координированный ответ.

«Нас хотят осчастливить против нашей воли», — заявил Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики. По его словам, пострадают компании двенадцати европейских государств. Речь идет о запретах на въезд в США, арестах счетов, сложностях с размещением заказов.

Председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст предложил вызвать на ковер американского посла. А если внушение не сработает, добавил он, можно обсудить пошлины на импорт СПГ из США.

По мнению Ангелы Меркель, американские санкции не соответствуют немецкому пониманию права. «Мы думаем, что завершить проект — верное решение, и в этом духе мы работаем», — объяснила она.

Канцлер демонстративно усомнилась в американском лидерстве: «Мы выросли с сознанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если они по собственной воле перестанут исполнять эту роль, нам стоит всерьез задуматься». ФРГ и другим странам Евросоюза, считает Меркель, необходимо выработать единый подход к отношениям и с крупными геополитическими игроками — такими как Китай, Турция и Россия.

Российский фактор

По словам канцлера, Москва, хоть и прибегает к «методам дестабилизации», «кампаниям дезинформации» и гибридной войне, нужна Европе. Речь идет о стратегическом влиянии России в Сирии и Ливии. Сотрудничество с Кремлем — цель, которую Германия ставит перед собой как председатель Евросоюза с 1 июля по 31 декабря.

Глава правительства ФРГ играет ключевую роль в контактах России и ЕС. На Западе Меркель нередко критикуют за «слишком доброжелательное» отношение к российскому коллеге. При этом позиция Берлина по многим вопросам остается жесткой: после присоединения к антироссийским санкциям в 2014 году Берлин заморозил значительную часть экономических, политических и культурных связей. Сохранили только особо важные проекты, среди которых — «Северный поток — 2».

На родине далеко не все безоговорочно поддерживают Меркель. Например, три главных кандидата в ее преемники в 2021 году — сторонники антироссийских мер и трансатлантического партнерства.

Неоднородный союз

В ФРГ разные группы влияния, замечает Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. «Есть сильное индустриальное, энергетическое лобби, которое видит в России надежного поставщика сырья», — говорит он.

«Интересы политиков идут вразрез бизнесу. ХДС/ХСС, «зеленые» в правительстве настроены антироссийски в плане политических и социальных ценностей. При этом социал-демократы в правящей коалиции занимают умеренную позицию и сохраняют вектор восточной политики, но играют и на особом партнерстве с США», — объясняет эксперт.

«Очевидно, что каждого немецкого канцлера — и Конрада Аденауэра, и Герхарда Шредера, и Меркель, и многих других — раздражали отношения с Вашингтоном, построенные на принципах вассалитета», — отмечает Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ.

По ее мнению, Берлину пора распрямить плечи и начать конструктивный диалог с Москвой, продвигая национальные интересы в свете нынешнего кризиса основ. «Тем более что Германия сейчас — лидер демократического мира: Трамп эту политическую повестку действительно отпустил. Да и отношения с союзниками-вассалами при его президентстве серьезно ухудшились. Об этом, судя по социологическим опросам, неоднократно говорили представители бизнес-кругов, парламентарии, да и широкая общественность», — указывает Еремина.

С единомышленниками в ЕС у канцлера ФРГ тоже не все просто. «Евросоюз очень неоднороден во всех смыслах, антироссийская идея укоренилась там давно, сразу после 2004 года и присоединения представителей бывшего советского лагеря», — говорит эксперт. Особенно выделяются страны Прибалтики: именно они — самые верные союзники США.

Рассуждая о том, кто поддержит конструктивную позицию Меркель, нужно учитывать эту неоднородность. «Страны ЕС делятся на несколько групп, — уточняет Еремина. — Размежевание проходит по линии ответа на вопрос, с кем они — с Америкой или с собственно Евросоюзом. Для Прибалтики и Польши очевиден выбор в пользу США. У ФРГ, Франции и Италии в приоритете скорее ЕС, хотя не хватает ресурсов поддерживать эту позицию на всех направлениях. И, конечно, есть страны, которые пока не определились».

В таких условиях тяжело достичь единства по российскому вопросу. Да и сама Ангела Меркель, которая скоро покинет пост, свободна от США не настолько, чтобы возглавить новый европейский курс в отношениях с Москвой. Однако Европа заинтересована в энергетическом и торговом партнерстве с Россией, а значит, есть шанс и у конструктивного диалога.