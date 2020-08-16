В матче второго тура чемпионата России по футболу ЦСКА в Москве со счетом 2:1 победил «Тамбов». В составе армейского клуба мячи забили Константин Кучаев (29′) и Илья Шкурин (55′), у гостей отличился Александр Карапетян (42′).

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение во втором матче подряд и покинул поле в середине второго тайма. Вместо Дзагоева вышел нападающий Шкурин, который перед игрой заявил, что не будет выступать за сборную Белоруссии пока в стране существует режим Лукашенко.

«Полностью довольны игрой Шкурина, поздравляю его с победным голом. Обратная замена? Он очень хорошо поработал. Не хотел его менять, но нам нужно было выпустить Бийола», — сказал после финального свистка главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который заменил героя встречи на 88-й минуте.

Все матчи второго тура #ТинькоффРПЛ завершились ✅ Какой результат стал самым неожиданным? ✍️ pic.twitter.com/s67a25yhik — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 15, 2020

После трех туров таблицу чемпионата России возглавляют три клуба — «Зенит», ЦСКА и «Локомотив», в активе которых по шесть очков. Далее располагаются «Спартак» (4) и «Динамо» (4).