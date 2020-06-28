Критическая ситуация должна мобилизовывать и президента, и его окружение для решения стоящих перед страной задач, нельзя даже подумать о том, что в это время могут опуститься руки, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я в такой позиции нахожусь уже не первый год, когда не имею права даже подумать о том, что вообще, а в критической ситуации тем более могут опуститься руки. Наоборот, такая ситуация должна всех — и меня, и тех людей, которые рядом со мной стоят и работают, — мобилизовывать для решения тех задач, которые стоят перед страной», — сказал Путин в интервью, которое показали в эфире телеканала «Россия 1».