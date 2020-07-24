Совсем недавно бывшая участница Дома-2 Кристина Дерябина узнала, что станет мамой. Беременность они с возлюбленным не планировали, однако такой головокружительной новости очень обрадовались.



Своим подписчикам девушка рассказала, что до пятой недели беременности у неё было прекрасное самочувствие, отсутствовали какие-либо сильные признаки токсикоза (тошнота, рвота, потеря аппетита).

Начиная с пятой недели Кристину не покидают неприятные ощущения. Её раздражают резкие запахи, сильно воротит от дыма сигарет, подушка пахнет кошачьей мочой, а творог «благоухает» козой.



У сестры Дерябиной Инны беременность проходила практически без токсикоза, поэтому она не смогла дать Кристине какие-либо советы для улучшения самочувствия.

На помощь блондинке пришли многочисленные поклонники и подписчики, которые порекомендовали при неприятных ощущениях съедать корочку хлеба или дольку цитрусового. Экс-участница сказала, что обязательно попробует в действии такие советы.