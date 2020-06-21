Артистка показала поклонникам стройную фигуру

49-летняя Кристина Орбакайте гордится своей стройной фигурой. Балетное прошлое и частые гастроли позволяют артистке держать себя в форме. Тем не менее, мать троих детей никогда не показывала себя в бикини.

Исполнительница хитов «Перелетная птица» и «Тучи в голубом» вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией живет в Майами. Семья проводила карантин в загородном доме. Недавно власти города ослабили ограничения, и у певицы поднялось настроение.

Кристина ошеломила фанатов откровенным фото. Дочка Аллы Пугачевой и Миколаса Орбакаса снялась в купальнике по пояс в воде. Артистка подняла руки к голове и улыбнулась в камеру. Демонстрируя идеальную фигуру, певица не испытывала стеснения.

Артистка отметила, что фото было сделано год назад. Звезда считает, что вскоре откроют бассейны и пляжи. А откровенный снимок певицы символизирует скорое открытие пляжного сезона. Певица планирует с мужем и дочерью вдоволь купаться и загорать. .

Этой весной дочери Кристины и Михаила Земскова исполнилось восемь лет. Клавдия унаследовала от мамы страсть к балету и вокалу. Также девочка изучает несколько языков и демонстрирует актерские навыки.