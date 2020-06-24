Кристина Лясковец иронизирует по поводу слухов о том, что она находится в интересном положении.
Беременна😏
Слышу я переодически в свой адрес🤣
При чем вообще не ясно, как люди делают такие выводы🤷🏼♀То я стою у самолёта, где рука случайно была на уровне живота — БЕРЕМЕННА🤦🏼♀
То в эфире якобы кто-то что-то сказал — БЕРЕМЕННА🤦🏼♀
Так и рождаются слухи, а люди ещё так любят добавить и перевернуть, что детская игра «испорченный телефон» просто даже рядом не стояла😅😅
ТОП СПЛЕТЕН
— Переодически беременна😑
— Вышла замуж за олигарха🤣
— Квартира моя, но не со всем🤦🏼♀
— Делаю Губы🐷
— Анорексия
Самое смешное, что когда говоришь,как есть, не верят🤣🤣Где-то там же в паблике написали, значит так оно и есть🤣
Один вопрос не раскрыт: мальчик или девочка???😏