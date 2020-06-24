Кристина Лясковец иронизирует по поводу слухов о том, что она находится в интересном положении.

Беременна😏

Слышу я переодически в свой адрес🤣

При чем вообще не ясно, как люди делают такие выводы🤷🏼‍♀То я стою у самолёта, где рука случайно была на уровне живота — БЕРЕМЕННА🤦🏼‍♀

То в эфире якобы кто-то что-то сказал — БЕРЕМЕННА🤦🏼‍♀

Так и рождаются слухи, а люди ещё так любят добавить и перевернуть, что детская игра «испорченный телефон» просто даже рядом не стояла😅😅

ТОП СПЛЕТЕН

— Переодически беременна😑

— Вышла замуж за олигарха🤣

— Квартира моя, но не со всем🤦🏼‍♀

— Делаю Губы🐷

— Анорексия

Самое смешное, что когда говоришь,как есть, не верят🤣🤣Где-то там же в паблике написали, значит так оно и есть🤣

Один вопрос не раскрыт: мальчик или девочка???😏