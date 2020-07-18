По словам Кристины Дерябиной, она не собирается сдаваться и продолжает борьбу за часть квартиры, которая была приобретена совместно с её бывшим парнем.

КРИСТИНА ДЕРЯБИНА ПРОДОЛЖАЕТ СУДИТЬСЯ С БЫВШИМ ЗА КВАРТИРУ

Экс-участница телепроекта ДОМ-2 Кристина Дерябина продолжает судиться с экс-возлюбленным Александром из-за квартиры в Москве.

«По документам два собственника: я и Саша. Но он подал в суд на меня, якобы я не имею никакого к ней отношения. Потому что все платежи производились с его карты. Я вот не понимаю, у людей, которые 4 года живут вместе, оплаты что, производятся с разных карт? Бюджет-то общий», – возмутилась девушка.

Кристина утверждает, что практически содержала Сашу на свои деньги.

«Кормила его я, одевала я, в рестораны водила я, семью его одевала. Реснички его маме, сестричкам сумочки, за квартиру платили пополам. Так я ещё и алименты его за двоих детей платила!» – утверждает Кристина.

Судебное заседание перенесли на 26 августа. Дерябина надеется выиграть слушание и вернуть свою часть за недвижимость.