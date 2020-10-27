Кристина Дерябина рассказала о предложении, которое ей сделала сестра, узнав о её диагнозе.

Ты не сможешь родить 😢

Да мои дорогие, это именно то о чем мы не говорили. Именно эти слова мы услышали в больнице, от врачей.

Забеременеть я смогу, но вот смогу ли я выносить ребёнка, это очень большой вопрос….

Вероятность того что я смогу родить 15%, а это очень мало 😢

Меня это просто убило как женщину…

Тоесть есть вероятность что я не смогу понять, что такое родить малыша. И как это…..

Мы проходим сейчас лечение, я пью витамины и гормоны и конечно же я верю в то что может все получится, но так боюсь пережить всё это заново! 😢

И поэтому сестра моя вчера сделала нам предложение. Стать нашей суррогатной мамой, в том случае если я не смогу.