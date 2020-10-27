Кристина Дерябина рассказала о предложении, которое ей сделала сестра, узнав о её диагнозе.
Ты не сможешь родить 😢
Да мои дорогие, это именно то о чем мы не говорили. Именно эти слова мы услышали в больнице, от врачей.
Забеременеть я смогу, но вот смогу ли я выносить ребёнка, это очень большой вопрос….
Вероятность того что я смогу родить 15%, а это очень мало 😢
Меня это просто убило как женщину…
Тоесть есть вероятность что я не смогу понять, что такое родить малыша. И как это…..
Мы проходим сейчас лечение, я пью витамины и гормоны и конечно же я верю в то что может все получится, но так боюсь пережить всё это заново! 😢
И поэтому сестра моя вчера сделала нам предложение. Стать нашей суррогатной мамой, в том случае если я не смогу.