Будущая мама Кристина Дерябина посетила кабинет ультразвукового исследования вместе со своей мамой. Девушка поделилась первой фотографией своего малыша, разместив кадр в своём микроблоге. Она рассказала, что срок её беременности сейчас составляет 8 недель и 1 день. На скрининге присутствовала её мама, которая очень надеется, что у неё родится внук. Кристина сказала, что если родится сын, то она назовёт его Марком.



Также будущей маме сообщили предполагаемую дату родов. Не сложно посчитать, что первенец Кристины появится на свет в январе 2021 года. На снимке УЗИ видна лишь небольшая точка, которая для будущей матери значит очень многое. Кристина была растрогана первой фотографией младенца и сказала, что уже очень любит его и удивляется, как сильно он изменил все её прежние мысли о материнстве.



Кристина поделилась, что раньше очень боялась рожать, переживала, что станет плохой матерью или не сможет справиться с ребёнком. Сейчас же все эти страхи ушли, девушка находится в приятном ожидании прекрасной встречи со своим малышом.