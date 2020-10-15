На днях стало известно, что Кристина Дерябина потеряла ребенка. Об этом девушка сообщила в своём микроблоге, где добавила, что не знает, как жить дальше после случившегося. У Кристины появилось много страхов, с которыми ей очень сложно справиться.



Всего неделю назад Кристина была счастливой беременной девушкой, которая наслаждалась своим положением. В один миг всё изменилось, у экс-участницы телестройки резко заболел живот, поэтому она отправилась в больницу. Там ей сделали УЗИ, которое показало отсутствие у малыша сердцебиения. По словам Дерябиной, в тот момент она тоже перестала жить.



На днях Кристину выписали из больницы. Она записала небольшой ролик в сторис микроблога, где извинилась перед подписчиками за свой внешний вид, так как из-за слез у неё выпали нарощенные ресницы, да и следить за своей красотой сейчас ей совершенно не хочется, не до этого. Её всячески поддерживает бойфренд Алексей, который пытается приободрить и успокоить любимую. По словам девушки, она верит в лучшее, но ей пока сложно не падать духом.