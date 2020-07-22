На днях Кристина Дерябина поделилась радостным известием. Стало известно, что бывшая участница проекта и ее возлюбленный ждут ребенка. Несмотря на незапланированность беременности, будущие родители вне себя от счастья. Со своей стороны врачи порекомендовали Кристине незамедлительно пройти УЗИ, так как у нее для этого были особые медицинские показания.



Девушка рассказала, что сильно переживала и опасалась, что процедура может навредить ее малышу, однако врач уверил ее, что поводов для опасений нет. А учитывая наличие проблемы с кистой, есть смысл все проверить и убедиться, что беременность является маточной. В итоге, кроме хороших результатов обследования, будущая мама получила еще и очаровательный первый снимок своего ребенка в утробе.



Ранее девушка сообщала, что новость о беременности стала для нее полной неожиданностью, но будущий отец оказался настолько сильно рад известию, что даже не сдержал слезы счастья. Теперь в ближайших планах у ребят официальное предложение руки и сердца с последующей свадьбой.