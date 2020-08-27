Кристина Дерябина празднует победу, она смогла отсудить квартиру у бывшего жениха.

КРИСТИНА ДЕРЯБИНА ОТСУДИЛА ПОЛОВИНУ КВАРТИРЫ У БЫВШЕГО

Беременная Кристина Дерябина со слезами на глазах сообщила радостную для неё новость – она отсудила у экс-возлюбленного половину квартиры!

Несколько месяцев шёл судебный процесс о разделе имущества.

«По документам два собственника: я и Саша. Но он подал в суд на меня, якобы я не имею никакого к ней отношения. Потому что все платежи производились с его карты. Я вот не понимаю, у людей, которые 4 года живут вместе, оплаты что, производятся с разных карт? Бюджет-то общий», – рассказывала девушка ранее.

Сегодня состоялось слушание, и Кристина выиграла!

«Мы победили! Столько слёз, переживаний, но всё позади. Справедливость восторжествовала! Я такая счастливая, ведь теперь у меня есть половина двухкомнатной квартиры в Мытищах», – поделилась девушка в своём блоге.