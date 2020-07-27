Экс-участница Кристина Дерябина призналась, что опасается стать матерью-одиночкой.
Мать одиночка 🤰🏼
Знаете меня всегда пугало это слово «Мать одиночка». Я боюсь просто не справиться сама с ребёнком 😭
Я сторонница той политики:
Свадьба
Свадебное путешествие
Пожить вместе в своё удовольствие
Дети в браке
Но, судьба строит свои планы и она не спрашивала нас как хотим мы.
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Мои отношения с мужчиной сейчас очень напряжены, от слова совсем 😔
Хочется внимания, ласки, заботы и клубники 🍓 по ночам (как в фильмах), хочется что бы тебе погладили спинку по утрам, лежать выбирать имя ребёнку и строить планы на будущее….
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Да, разговоры были о свадьбе после того как мы узнали что ждём малыша❤ Мы уже заключили договор и выбрали квартиру что бы переехать и жить вместе!
Но что я вижу сейчас?
Нет времени приехать, нет времени ответить на смс, забыл перезвонить, ой я устал, ой я работал, ой я перезвоню и т.д
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Я не знаю что происходит🙁
Не знаю даже готов ли он к таким переменам ?😔
Готов ли к детям? Готов жить со мной всю жизнь?
Я просто хочу что бы он набрался смелости и сказал мне все честно!
Думаю я это заслужила 😔