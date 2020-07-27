Экс-участница Кристина Дерябина призналась, что опасается стать матерью-одиночкой.

Мать одиночка 🤰🏼

Знаете меня всегда пугало это слово «Мать одиночка». Я боюсь просто не справиться сама с ребёнком 😭

Я сторонница той политики:

Свадьба

Свадебное путешествие

Пожить вместе в своё удовольствие

Дети в браке

Но, судьба строит свои планы и она не спрашивала нас как хотим мы.

⠀

Мои отношения с мужчиной сейчас очень напряжены, от слова совсем 😔

Хочется внимания, ласки, заботы и клубники 🍓 по ночам (как в фильмах), хочется что бы тебе погладили спинку по утрам, лежать выбирать имя ребёнку и строить планы на будущее….

⠀

Да, разговоры были о свадьбе после того как мы узнали что ждём малыша❤ Мы уже заключили договор и выбрали квартиру что бы переехать и жить вместе!

Но что я вижу сейчас?

Нет времени приехать, нет времени ответить на смс, забыл перезвонить, ой я устал, ой я работал, ой я перезвоню и т.д

⠀

Я не знаю что происходит🙁

Не знаю даже готов ли он к таким переменам ?😔

Готов ли к детям? Готов жить со мной всю жизнь?

Я просто хочу что бы он набрался смелости и сказал мне все честно!

Думаю я это заслужила 😔