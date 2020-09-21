Беременная Кристина Дерябина поведала о том, что сейчас происходит в её жизни.

Как меняется моя жизнь 🌟

⠀

Отношения: Для начала хочу сказать, что отношения с Лешей стали намного крепче 🙏🏻

Он дарит мне много внимания и заботы, понимает меня и даже не злится когда я капризничаю. 😍 В общем день без объятий у нас не начинается 🥰

⠀

Токсикоз: я мало говорю о токсикозе, потому что считаю что, заваливать вас рассказами о бесконечной беготни моей в туалет, это не очень интересно! ☝🏻 Да и токсикоз меня настигает только утром, пока не покушаю 🙏🏻

⠀

Тело: сейчас мой вес составляет 66 кг, я по немногу начинаю набирать кг 😂

И знаете что, меня это ни сколько не бесит 🥳 наоборот, попка начинает расти, а учитывая что попы у меня никогда не было, я извлекаю только плюсы от беременности 💋

⠀

Малыш: А вот на следующей неделе мы поедем в двоем с Лешей на первый скрининг, где увидим нашего малыша 🤰🏼

И если честно, мы немного нервничаем 😇

⠀

Розыгрыш: ставь свой лайк ❤ на это фото и пиши любой комментарий. А я буду выбирать рандомно, среди вас кому отправлю 💸 на карту ❤ Заодно проверим, как вы читаете посты до конца 😇

⠀

Всем хорошего дня ☀