Экс-участница проекта Кристина Дерябина сообщила о своей беременности.

КРИСТИНА ДЕРЯБИНА БЕРЕМЕННА! ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Настоящий бэби-бум! Только мы узнали о том, что Анна Левченко ждёт первенца, а теперь радуемся за экс-участницу Кристину Дерябину. В интервью для Mpravda.com девушка поделилась всеми подробностями.

«Я узнала чисто случайно. Мне было плохо на днях, и я записалась на гастроскопию. Была жуткая изжога и ощущение, что я объелась камней. В итоге, когда я пришла к врачу, он мне сказал сделать тест и сдать кровь. И вот утром мы узнали, что я беременна. Естественно, на гастроскопию меня не допустили», – рассказала Кристина.

Девушка и её возлюбленный очень счастливы, хоть беременность и стала для них сюрпризом.

«Парень счастлив до слёз. Я тоже счастлива. Хотя немного не по себе, я как-то и не планировала. Мама плакала, она всегда ждала от меня детей…» – вспоминает экс-участница.

В скором времени пара планирует расписаться и сыграть свадьбу.

«Впереди предложение и свадьба. Пока не знаем когда, всё слишком быстро. Я очень нервничаю и переживаю», – поделилась с нами Кристина.

Девушка помогает сестре растить двух племянниц, и сама мечтает о дочке.

Поздравляем Крис и желаем ей лёгкой беременности!