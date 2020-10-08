У беременной Кристины Дерябиной появилась привычка постоянно поддерживать себя за живот.

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Я мало рассказываю про беременность и про своё самочувствие 💋

Но ты и мало чего ощущаешь на маленьком сроке, не считая токсикоза🤢 Поэтому я думала что, это мало кому интересно ☝🏻

А вот когда начинает появляться кругленький животик🤰🏼, тут появляется осознание того, что внутри тебя малыш ❤ ты забываешь про всё плохое, про тошноту, рвоту, головную боль и т.д

Ты думаешь только о том, что ты скоро станешь мамой 🤱🏼

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Я просыпаюсь утром и первое о чем я думаю, что нужно позавтракать… 🍳 потому что именно малыш этого хочет….

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Знаете, я все время придерживаю себя за животик, когда куда то иду…. под одеждой не видно конечно кругленького пузика😂, но я все равно машинально это делаю. 🤷🏼‍♀ Как будто закрываю от опасности 😍