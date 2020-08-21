Беременная Кристина Дерябина осознала, что хочет поскорее стать мамой.

Ты изменил меня 💛

⠀

Я всегда думала, что быть мамой это не моё. У меня был вечный страх: «я не справлюсь», «вдруг с ребёнком что-то случится», «страшно рожать», «отказ от свободы»

⠀

Но как только, я увидела фотографию с первого узи, я поняла☝🏻 это самое большое счастье на свете…. 💛 Скоро я стану МАМОЙ, скоро я почувствую это сокровище внутри себя, скоро буду выбирать для него (неё) одежду, колясочку и кроватку….😍

И не смотря на токсикоз, на страх родов и всего что ждёт меня впереди… я хочу сказать тебе малыш: мы с папой тебя очень сильно любим ❤ и спасибо что поменял меня в лучшую сторону, хоть пока ты даже ещё и не понимаешь этого 🌸