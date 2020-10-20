Недавно бывшая участница Кристина Дерябина потеряла ребёнка. Девушке очень сложно справиться с утратой, её одолевает множество страхов, она впала в депрессию и не знает, как её пережить.



Стоит напомнить, что несколько дней назад Кристина была счастлива, что скоро станет матерью. К сожалению, её мечтам не суждено было сбыться, ведь неожиданно малыш внутри неё перестал развиваться. В микроблоге Кристина поделилась с подписчиками своей болью и переживаниями. Она спросила у фолловеров, как можно справиться с депрессией.



Многие ответили Кристине, что стоит обратиться за поддержкой к друзьям. По словам Дерябиной, у неё не осталось друзей. Ольга Ветер находится далеко, в Зеленограде, с Егором Холявиным она больше близко не общается, с директором пути разошлись, сестра собирается уезжать с детьми в Санкт-Петербург. Ещё Кристина обратилась к психологу, но его советы, очевидно, пока ей не очень сильно помогают, ведь моральное состояние Дерябиной оставляет желать лучшего.