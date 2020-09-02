Многие пользователи сети посчитали, что Кристина Черкасова выбрала слишком короткий и откровенный наряд для свадебного торжества Ани и Валерия Блюменкранца. Кристина поспешила ответить на подобные комментарии.



Стоит напомнить, что Кристина родила Андрею Черкасову сына всего четыре месяца назад. Сейчас в сети она выкладывает результаты работы над своим телом, что не может не восхищать её подписчиков. На свадьбу к Ане и Валере она надела очень короткое, обтягивающее чёрное платье, подчеркивающее её шикарную фигуру и длинные ноги. Сразу в интернете появились комментарии, что молодой мамочке стоило одеться поскромнее.



Кристина ответила, что изначально планировала надеть другой наряд, но утром ей захотелось именно это платье. К тому же, девушка очень торопилась, поэтому не стала долго раздумывать и облачилось в то, что попалось на вид и пришло в голову первым. Кристина поделилась, что нисколько не пожалела, ведь в тот вечер она выслушала очень много комплиментов о том, как хорошо выглядит.