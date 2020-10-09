Кристина Черкасова рассказала о том, как они с сыном долетели до Турции.

Наша первая поездка без папули. Это было сложно для всех. Для папы очень волнительно, он так сильно переживал, как же мы перенесём перелёт и как же он в разлуке со своим сокровищем целых 11 дней 😍. Для меня, что совсем без помощи, без мужской руки, без любимого рядом. Для сыночка, что как же папины руки не будут часами носить его, пока он не уснёт.

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Но мы справились. Папа прям до паспортного контроля договорился нас проводить. ✈ Во время досмотра персонал помог с коляской и рюкзаком, загрузили на ленту и спустили. Немного прогулялись по аэропорту, покушали, сменили подгузник и прошли на посадку.

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Святослав, как чувствовал, что мама одна. Минут 10 капризов и я его укачала на два часа сна. При регистрации выбрала место возле окна, мне так удобнее облокачиваться, а во время полёта пассажиру возле меня (посередине) предложили пересесть на задний ряд. Благодаря этому, во время пробуждения сыночка переложила на матрас и на соседние сидение, минут 40 он гулил, играл, а я даже смогла перекусить. И кстати, кому интересно, удалость отлучится в туалет, а стюардессу попросила подержать сыночка (так посоветовал муж) 😅. Потом Святослав полежал на маме, немного поёрзал, покапризничал и снова заснул, но мы уже приземлялись.

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Все подробности смотрите в сторис 😉✈

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И расскажите ваш опыт путешествия/перелетов с малышом одной? Так интересно 😍